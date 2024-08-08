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10:26, 8 августа 2024Наука и техника

В России покажут дрон «Привет-82МК2»

На форуме «Армия-2024» покажут дрон «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», покажут беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» сообщает ТАСС.

«Привет-82МК2» является модификацией дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82». «Теперь дрон может взлететь без включенной камеры по отображаемым показаниям приборов», — рассказали в КБ.

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Там добавили, что модифицированный БПЛА был разработан по просьбе российских военнослужащих. В настоящее время «Привет-82МК2» применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Дрон отличает разборное крыло, позволяющее транспортировать его в контейнере. Дальность полета беспилотника — до 30 километров, скорость — до 140 километров в час, нагрузка — до 5,5 килограмма.

В декабре в КБ сообщили агентству, что беспилотником-камикадзе самолетного типа «Привет-82» смогут управлять из укрытия.

В ноябре там же рассказали, что российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» на нескольких направлениях в зоне СВО.

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      Иван Потапов
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