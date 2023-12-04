Российским «Приветом» смогут управлять из укрытия

КБ «Око»: российским беспилотником «Привет-82» смогут управлять из укрытия

Российским беспилотником-камикадзе самолетного типа «Привет-82» смогут управлять из укрытия. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» сообщает ТАСС.

Как отметили в организации, совершенствование дрона ведется с учетом опыта специальной военной операции (СВО). В КБ рассказали, что создана новая модификация дрона, получившая название «Привет-82М1».

«Новая наземная станция позволяет управлять дроном из подвала или блиндажа, поместив ретрансляторы видео и управления с направленной антенной на возвышенность. Безопасность расчета — это наш приоритет», — заявили в организации.

Ранее в КБ сообщили, что российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» на нескольких направлениях.

В ноябре «Око» сообщили, что выполненный по схеме «летающее крыло» легкий дрон «Привет-мини» отправили на испытания в зону СВО.