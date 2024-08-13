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13:01, 13 августа 2024Путешествия

Самолет разворотил асфальт при посадке и попал на видео

Самолет повредил асфальт при посадке в аэропорту Индонезии и попал на видео
СюжетАварийная посадка самолета

Самолет Airbus A320 повредил покрытие взлетно-посадочной полосы во время приземления в аэропорту Индонезии. Инцидент попал на видео, которое публикует аккаунт @FL360aero в соцсети X.

Нештатная ситуация произошла 11 августа с лайнером Pelita Air Service при посадке в авиагавани города Соронг имени Доминика Эдварда Осока. На записи видно, что самолет разворотил асфальт, однако сел благополучно.

Из-за повреждения аэропорт пришлось закрыть на шесть часов. Позже он возобновил работу.

Ранее в США пассажирский самолет Alaska Airlines совершил аварийную посадку из-за неисправности. На видео с места событий показано, что после приземления колесо в носовой части борта шаталось.

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      Мария Борисова
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