Самолет разворотил асфальт при посадке и попал на видео

Самолет повредил асфальт при посадке в аэропорту Индонезии и попал на видео

Самолет Airbus A320 повредил покрытие взлетно-посадочной полосы во время приземления в аэропорту Индонезии. Инцидент попал на видео, которое публикует аккаунт @FL360aero в соцсети X.

Нештатная ситуация произошла 11 августа с лайнером Pelita Air Service при посадке в авиагавани города Соронг имени Доминика Эдварда Осока. На записи видно, что самолет разворотил асфальт, однако сел благополучно.

Из-за повреждения аэропорт пришлось закрыть на шесть часов. Позже он возобновил работу.

Ранее в США пассажирский самолет Alaska Airlines совершил аварийную посадку из-за неисправности. На видео с места событий показано, что после приземления колесо в носовой части борта шаталось.