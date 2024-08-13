Попавший в плен сосед Зеленского спас раненого российского военного

Попавший в плен бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского, военнослужащий Вооруженных сил республики (ВСУ) Юрий Даниленко спас тяжело раненного российского бойца. Об этом рассказал один из солдат отряда «Невский», передает РИА Новости.

По его словам, Даниленко пронес на себе раненого военного к российским позициям. Сам бывший сосед украинского лидера сообщил, что восемь дней скрывался в погребе от обстрелов, во время чего встретил у входа пострадавшего бойца Вооруженных сил (ВС) России.

«Спрашиваю: как ты там? Что случилось? Он говорит, что раненый, говорит, что кровью истекает… Ну нормально кровью течет вообще… Помогаю ему перевязать раны, на себя его положил и тянем…», — рассказал он.

Даниленко добавил, что они двигались к российским позициям под обстрелами, пулеметным обстрелом и атаками дронов-камикадзе ВСУ. Он отметил, что сам был ранен, так как его сослуживцы открыли по нему огонь, поняв, что он окажется в плену.

О попадании Даниленко в плен к подразделению ВС России стало известно 12 августа. Оказавшись в плену он передал привет Зеленскому.