Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 13 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о спасении российского солдата бывшим соседом Зеленского

Попавший в плен сосед Зеленского спас раненого российского военного
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Попавший в плен бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского, военнослужащий Вооруженных сил республики (ВСУ) Юрий Даниленко спас тяжело раненного российского бойца. Об этом рассказал один из солдат отряда «Невский», передает РИА Новости.

По его словам, Даниленко пронес на себе раненого военного к российским позициям. Сам бывший сосед украинского лидера сообщил, что восемь дней скрывался в погребе от обстрелов, во время чего встретил у входа пострадавшего бойца Вооруженных сил (ВС) России.

«Спрашиваю: как ты там? Что случилось? Он говорит, что раненый, говорит, что кровью истекает… Ну нормально кровью течет вообще… Помогаю ему перевязать раны, на себя его положил и тянем…», — рассказал он.

Даниленко добавил, что они двигались к российским позициям под обстрелами, пулеметным обстрелом и атаками дронов-камикадзе ВСУ. Он отметил, что сам был ранен, так как его сослуживцы открыли по нему огонь, поняв, что он окажется в плену.

О попадании Даниленко в плен к подразделению ВС России стало известно 12 августа. Оказавшись в плену он передал привет Зеленскому.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Торговые сети отозвались на идею ФАС об ограничении цен

      Россиянин без прав поехал катать туриста на вездеходе на Алтае и лишил его жизни

      Бойцов ВСУ взяли в плен в Курской области. Они обратились к российским солдатам, стоя на коленях

      В России упростили производство высокоточного «Краснополя»

      В парламенте Молдавии обвинили Санду в безразличии к массовой эмиграции из страны

      В России резко упали продажи подержанных иномарок

      Холли Берри рассказала о полученных на съемках переломах

      Россияне назвали самый ужасный аромат парфюма

      Сосед Зеленского по двору обратился к нему из российского плена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше