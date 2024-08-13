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09:44, 13 августа 2024Ценности

Сумка в виде канарейки за 69 тысяч рублей стала трендом у звезд

Сумка JW Anderson в виде канарейки за 69 тысяч рублей стала трендом у звезд

Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images for AELTC

Сумка британского бренда JW Anderson необычной формы стала трендом у звезд. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о небольшой желтой сумке, выполненной в виде канарейки. Стоимость изделия, с которой уже появлялась на публике актриса Аня Тейлор-Джой на финале турнира Уимблдон, составляет 595 фунтов стерлингов (69 тысяч рублей). На данный момент аксессуар на официальном сайте марки распродан.

Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images for AELTC

В июле 2023 года JW Anderson представил сумку в виде лягушки. Передняя стенка изделия имитировала открытый рот, выполненный в красном цвете. Цена аксессуара составила 950 долларов.

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      Карина Черных
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