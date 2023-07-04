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18:49, 4 июля 2023Ценности

Популярный бренд представил сумку в виде лягушки за 84 тысячи рублей

Популярный бренд JW Anderson представил сумку в виде лягушки за 84 тысячи рублей

Фото: JW Anderson

Популярный бренд JW Anderson представил сумку в виде лягушки за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился в официальном интернет-магазине ретейлера.

Речь идет о клатче, который выполнен в форме крупного зеленого земноводного. Отмечается, что передняя стенка изделия имитирует открытый рот, который выполнен в красном цвете. Стоимость аксессуара, выполненного из литьевого пластика, составляет 950 долларов (84 тысячи рублей).

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Известно, что впервые упомянутую сумку заметили в руках одного из манекенщиков на показе марки в рамках Недели моды в Милане.

В апреле россиянам объяснили популярность неудобной одежды. Журналистка Алена Горячева рассказала, что особо экстравагантные наряды и аксессуары, которые ранее демонстрировались лишь на подиумах, все чаще можно заметить на блогерах и знаменитостях. По ее мнению, такие изделия набирают популярность, потому что помогают их обладателям выделиться на общем фоне и раскрыть свою индивидуальность.

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    Майя Пономаренко
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