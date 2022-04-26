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Россиянам объяснили популярность неудобной одежды

Колумнист Алена Горячева объяснила моду на неудобные наряды стремлением выразить протест

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Российский колумнист Peopletalk, автор Telegram-канала «Дьявол носит H&M» Алена Горячева объяснила моду на неудобные наряды стремлением покупателей выразить протест. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка рассказала, что особо экстравагантные наряды и аксессуары, которые ранее демонстрировались лишь на подиумах, все чаще можно заметить на блогерах и знаменитостях. К подобным предметам гардероба она отнесла сумку-подушку итальянского бренда Bottega Veneta, платье-машину испанского модного дома Loewe, а также сумку-сапоги и сумку-голубя от марок Balenciaga и J.W.Anderson. По мнению Горячевой, данные изделия набирают популярность, потому что помогают их обладателям выделиться на общем фоне и раскрыть свою индивидуальность.

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«Желание показать свою индивидуальность, протест, эпатаж никуда не ушло, и это было с нами всегда, многие и раньше транслировали свою позицию через одежду. (...) Так что сейчас самое время не бояться и экспериментировать со своим гардеробом, а самое главное — теперь вы можете не опасаться того, что будете выглядеть нелепо», — пояснила эксперт.

Ранее в апреле стало известно, что несовместимые с нижним бельем джинсы популярного интернет-магазина Shein вызвали ажиотаж у покупателей. Речь шла о голубых скинни-джинсах, оформленных высокими разрезами от щиколоток до талии и металлическими кольцами по всей длине штанин. На снимке было видно, что модель позирует без нижнего белья, поскольку вещь оголяет область ниже пояса. Стоимость изделия на сайте марки составила почти 23 фунта стерлингов (почти 2,5 тысячи рублей).

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Алина Гостева
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