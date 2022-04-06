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Несовместимые с нижним бельем джинсы вызвали ажиотаж у покупателей

Несовместимые с нижним бельем джинсы бренда Shein вызвали ажиотаж у покупателей

Фото: SHEIN

Несовместимые с нижним бельем джинсы популярного интернет-магазина Shein вызвали ажиотаж у покупателей. Соответствующие комментарии появились на сайте бренда.

Речь идет о голубых скинни-джинсах, оформленных высокими разрезами от щиколоток до талии и металлическими кольцами по всей длине штанин. На снимке видно, что модель позирует без нижнего белья, поскольку вещь оголяет область ниже пояса. Стоимость описанного изделия на сайте марки составляет почти 23 фунта стерлингов (почти 2,5 тысячи рублей).

Так, пользователи сети оценили фасон джинсов, отметив, что они хорошо подчеркивают фигуру: «Это лучшая вещь в моем гардеробе!», «Очень сексуально», «Они чудесно сидят на мне! Я очень рада этой покупке», «Я довольна!», «Спасибо, Shein! Эти джинсы отлично подчеркивают мою фигуру».

В ноябре 2021 года отличие джинсов на фото в сети от реальности озадачило покупательницу. Жительница Аризоны Мелани (Melanie) разместила в соцсети ролик, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге в инетрнет-магазине Shein. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о голубых джинсах скинни с расклешенными книзу штанинами. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что они оказались чересчур длинными, из-за чего внешне напомнили ласты.

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Таисия Косинцева
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