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11:56, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Штраф компании выписали за неудаление запрещенной в России информации (часть 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях). По данным РИА Новости, речь идет о фейках про действия Российской армии в зоне спецоперации на Украине.

8 июля суд в Москве оштрафовал Telegram по аналогичной статье. Тогда компанию обязали выплатить три миллиона рублей. Уточнялось, что мессенджер не удалил сведения об антироссийских акциях.

Перед этим Telegram оштрафовали на один миллион рублей. Мессенджер наказали за то, что он не выполнил обязанности по мониторингу для ограничения доступа к противоправной информации.

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      Маргарита Щигарева
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