Telegram оштрафовали на один миллион рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на один миллион рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы в Telegram.

Компанию обвиняют в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях.

Так, Telegram получил наказание за то, что не выполнил обязанности «по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Максимальный штраф для юридических лиц, предусмотренный этой статьей, составляет четыре миллиона рублей.

Ранее за аналогичное нарушение оштрафовали на 800 тысяч рублей компанию Google. Причиной послужил ролик на видеохостинге YouTube, к которому в настоящее время ограничили доступ.

До этого Telegram получил штраф в четыре миллиона рублей. Сообщалось, что мессенджер не выполнил предписание Роскомнадзора.

