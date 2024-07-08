Telegram оштрафовали в России

Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию Telegram Messenger Inc признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что мессенджер отказался удалять запрещенную в России информацию. Отмечалось, что речь идет о сведениях об антироссийских акциях.

Компании назначили штраф в 3 миллиона рублей. Максимальный штраф за нарушение этой статьи КоАП составляет 4 миллиона.

Ранее стало известно, что мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 500 тысяч рублей. Отмечалось, что компания нарушила правила работы на территории России.

До этого сообщалось, что Telegram оштрафовали на миллион рублей. Сообщалось, что мессенджер не выполнил обязанности по мониторингу для ограничения доступа к противоправной информации.