В Германии назвали способ потратить деньги США для Украины

Дотком призвал потратить деньги для Украины на решение проблемы жилья в США

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, предложил США способ потратить деньги для Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

Дотком привел слова экс-президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что правительство страны потратило 250 миллиардов долларов на Украину «и ему нечем похвастаться». Бизнесмен назвал способ потратить эти средства и призвал направить их на решение проблемы жилья в США.

«На эту сумму правительство США могло бы решить проблему с бездомностью в Америке. Этого достаточно, чтобы заплатить 1 миллиону человек по 250 тысяч долларов. Вместо этого у большинства украинских чиновников теперь есть роскошные автомобили», — заявил Дотком.

9 августа Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине. В него включат ракеты Stinger, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также многоцелевые радары.