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21:39, 9 августа 2024Мир

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон: в новый пакет помощи Украине вошли боеприпасы и системы Javelin и AT-4
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Carlos Barria / Reuters

В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты Stinger, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, многоцелевые радары. Детали нового пакета помощи Киеву в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Соединенные Штаты передадут Украине артиллерийские снаряды калибров 105 миллиметров и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, украинская сторона получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что использование американского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Курской области не противоречит политике США. Она пояснила, что Вашингтон расценивает эту вылазку как «действия по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США».

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      Марина Совина
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