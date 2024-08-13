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20:14, 13 августа 2024Россия

В Госдуме прокомментировали слова соратника Кадырова о сдавшихся в плен чеченцах

Депутат Колесник допустил обмен попавших в плен чеченцев
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия приложит все усилия, чтобы обменять попавших в украинский плен во время боев в Курской области чеченцев и других российских бойцов, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он также прокомментировал слова соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По мнению депутата, фраза военачальника о том, что для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен, была сказана на эмоциях.

Я думаю, конечно, это больше эмоциональная оценка, он говорил как чеченец, как кавказец. Там это действительно считается не очень здорово

Андрей Колесникдепутат Госдумы

«При всем моем огромном уважении к нему, я думаю, что обменяем всех ребят, которые попали в плен. Без разницы, русские это или чеченцы. А здесь уже решим, кто как в плен попал, посмотрим, по-разному люди попадают туда. Я думаю, там никто в плен не сдался, а так случилось — может, кто-то мог быть ранен, кто-то без сознания. Немножко сгоряча была сказана фраза при всем моем уважении», — поделился мнением парламентарий.

По словам Апти Алаудинова, пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня» попали в украинский плен во время боев в Курской области. Он пояснил, что в Чечне множество военных подразделений, и его бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены. Он утверждает, что массовой сдачи в плен не было. «Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец, я вам скажу так. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. (...) Ни один мой боец к вам в плен не попадал», — отметил он.

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