В Паралимпиаде впервые примет участие трансгендер

Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. Об этом сообщает The Guardian.
50-летняя спортсменка примет участие в Паралимпиаде 2024 года в Париже в составе сборной Италии. Она выступит на дистанциях 200 и 400 метров в категории спортсменов с проблемами со зрением.
Петрилло совершила переход в 2019 году. В прошлом году она завоевала бронзовые медали в беге на 200 и 400 метров на чемпионате мира. До перехода Петрилло 11 раз побеждала на мировых первенствах.
Международный олимпийский комитет в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров: любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.
Паралимпиада в Париже начнется 28 августа и продлится до 8 сентября.