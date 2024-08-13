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22:26, 13 августа 2024Спорт

В Паралимпиаде впервые примет участие трансгендер

Итальянская бегунья Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиады

Фото: Marco Mantovani / Getty Images file

Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. Об этом сообщает The Guardian.

50-летняя спортсменка примет участие в Паралимпиаде 2024 года в Париже в составе сборной Италии. Она выступит на дистанциях 200 и 400 метров в категории спортсменов с проблемами со зрением.

Петрилло совершила переход в 2019 году. В прошлом году она завоевала бронзовые медали в беге на 200 и 400 метров на чемпионате мира. До перехода Петрилло 11 раз побеждала на мировых первенствах.

Международный олимпийский комитет в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров: любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.

Паралимпиада в Париже начнется 28 августа и продлится до 8 сентября.

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      Анастасия Борисова
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