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19:01, 13 августа 2024Бывший СССР

В Раде прокомментировали возможность снижения возраста мобилизации на Украине

Нардеп Вениславский: на Украине не планируется снижение возраста мобилизации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине не планируется снижение возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Соответствующую возможность опроверг депутат Верховной Рады Федор Вениславский, передает агентство УНИАН в Telegram.

«Есть консолидированная позиция всех властных институтов на Украине, что снижать возраст, с которого граждане Украины могут быть мобилизованы, на сегодняшний день никто не собирается и этот вопрос не стоит в повестке дня», — прокомментировал нардеп.

13 августа депутат Рады Роман Костенко призвал снизить возраст мобилизации до 20 лет. Свое предложение он объяснил необходимостью обеспечения подразделений ВСУ здоровыми людьми, способными выполнять боевые задачи.

Ранее вероятность снижения Киевом мобилизационного возраста допустил украинский военный психолог Андрей Козинчук. Он заявил, что призыв на службу граждан в возрасте от 18 до 25 лет «не за горами».

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      Екатерина Грищенко
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