В России обвинили ВСУ в целенаправленной атаке на автобус с мирными жителями в ЛНР

Мирошник: ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автобус в Лисичанске в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали автобус с мирными жителями в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, удар по центру многолюдного города боеприпасом с кассетной боевой частью, предполагающим массовое поражение людей, не может быть случайным. Он обвинил Киев в попытке посеять страх и намерении убивать как можно больше мирного населения. Таким образом Киев демонстрирует полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права, запрещающими ведение военных действий против гражданских лиц, заключил посол.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили кассетным боеприпасом по полному пассажиров автобусу в ЛНР. Пострадали 28 человек, из них 6 находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 12 — в тяжелом.