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12:38, 13 августа 2024Силовые структуры

Задержание завербованной ГУР Украины россиянки попало на видео ФСБ

ФСБ показала кадры задержания россиянки, передававшей ВСУ данные об армии РФ

Задержание россиянки, завербованной Главным управлением разведки (ГУР) Украины, попало на видео УФСБ по Ростовской области. Ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур останавливают подозреваемую на улице и усаживают в машину. Далее в квартире по месту ее жительства проходят обыски, в результате которых силовики обнаруживают несколько телефонов, банковских карт и сим-карт.

О задержании женщины, которая передавала Вооруженным силам Украины данные о дислокации арсеналов баз и складов Российской армии, стало известно 13 августа. Уточняется, что она с января 2023 года служила в одной из войсковых частей Южного военного округа.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил фигурантку под стражу.

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      Олеся Мицкевич
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