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08:52, 13 августа 2024Силовые структуры

Зампреда правительства российского региона оставили под стражей

В Хабаровске суд оставил под стражей зампреда правительства края Никонова

Фото: Евгения Летта / ТАСС

Хабаровский краевой суд оставил под стражей заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Никонова пыталась оспорить его арест, однако вышестоящая инстанция отказалась удовлетворять жалобу. Таким образом зампред правительства будет в СИЗО до 29 сентября. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Никонова задержали 30 июля. Он свою вину не признает.

С 2014 по 2020 год Никонов работал в департаменте здравоохранения города Москвы. В августе 2020-го он стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, а в декабре 2020 года занял эту должность. При нем произошла масштабная реструктуризация здравоохранения в регионе.

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