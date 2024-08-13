Запрет российской древесины вызвал кризис в европейской стране

В Финляндии начался лесопромышленный кризис из-за запрета древесины из России

В Финляндии начался лесопромышленный кризис из-за запрета поставок древесины из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Ассоциации лесопильной промышленности, после введения санкций против РФ бревна в Финляндии подорожали до рекордного за 15 лет уровня. Стоимость сырья и продуктов распиловки сравнялась, а производство упало с 12 до 10 миллионов кубометров, из-за чего эксперты стали прогнозировать дефицит. По словам Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, даже на фоне грядущего периода высоких цен древесины хватит не всем.

После эмбарго на российскую древесину, которое приняли в рамках пятого пакета антироссийских санкций в 2022-м, Финляндия лишилась 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона — распиленных, отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Вырубку леса осложняют обязательства ЕС по поглощению углерода. Кроме того, леса растут медленно и вряд ли восстановятся до прежнего уровня, отмечают эксперты. Ситуацию также осложнила необходимость использовать древесину в виде щепы или гранул для отопления в условиях отказа от российских энергоресурсов. На фоне нехватки сырья начали сокращаться производства. Так, осенью 2023 года целлюлозный завод Sunila в Котке стал нерентабельным и закрылся. Компания Metsä Fiber сократила персонал целлюлозного завода в Йоутсено на границе с Россией.

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок пеллет из России за рубеж рухнули на 47 процентов в сравнении с 2022-м и упали до отметки в 950 тысяч тонн. В сравнении с уровнем 2021 года поставки древесного топлива из России снизились в еще большей степени — на 60 процентов. За 12 месяцев прошлого года также резко упало производство пеллет на внутреннем рынке РФ.