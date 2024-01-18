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08:36, 18 января 2024Экономика

Поставки одного вида топлива из России рухнули

«Ведомости»: поставки пеллет из России упали на 47% по итогам 2023 года

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок пеллет из России за рубеж рухнули на 47 процентов в сравнении с 2022-м и упали до отметки в 950 тысяч тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные участников рынка.

В сравнении с уровнем досанкционного 2021 года поставки этого вида древесного топлива из России снизились в еще большей степени — на 60 процентов. За 12 месяцев прошлого года также резко упало производство пеллет на внутреннем рынке РФ.

Показатель сократился в общей сложности на 30 процентов к уровню 2022-го и достиг отметки в 1,86 миллиона тонн, уточнили эксперты отраслевого агентства WhatWood. При этом, по данным Lesprom Network, производство топливных гранул в стране упало еще сильнее — до 1,4 миллиона тонн.

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До введения масштабных санкций европейский рынок считался ключевым для представителей российского лесопромышленного комплекса (ЛПК). Однако после ограничений, которые вступили в силу летом 2022 года, производство и экспорт пеллет из России начали резко снижаться.

Так, по итогам 2022 года производство топливных гранул в стране сократилось почти на 20 процентов и достигло уровня в 2,07 миллиона тонн. При этом наиболее стремительное падение показателя аналитики зафиксировали тогда в Северо-Западном федеральном округе. Там производство за год упало на 32 процента, до 789,1 тысячи тонн.

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      Анатолий Акулов
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