В России резко снизилось производство одного вида топлива

Производство топливных пеллет в России снизилось на 20 процентов в 2022 году

По итогам 2022 года производство топливных пеллет (гранул из отходов деревопереработки) снизилось почти на 20 процентов по сравнению с 2021 годом, до 2,07 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Ведомости».

Самое большое падение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе (минус 32 процента, до 789,1 тысячи тонн), а вот на Дальнем Востоке, напротив, зафиксирован рост в полтора раза, до 341,1 тысячи тонн.

При этом в «Рослесинфорге» (организация занимается инвентаризацией лесного фонда) утверждают, что в Дальневосточном федеральном округе выпуск гранул вырос только на 30 процентов. Впрочем, представитель организации признал, что Росстат считает данные лесопромышленного комплекса по другой методике.

Отраслевое аналитическое агентство WhatWood подсчитало, что в минувшем году вывоз гранул из России снизился на 24 процента, до 1,8 миллиона тонн. Главным ударом для отрасли стали европейские санкции, в результате которых экспорт в Евросоюз упал в два раза, до 929 тысяч тонн. Частично компенсировать провал помогла Турция, куда было отправлено 175 тысяч тонн пеллет, хотя в 2021 году эта страна не закупала такое топливо в России.

Представитель «Рослесинфорга» отметил, что раньше российские производители в основном поставляли топливо в Европу, занимая там около 10 процентов импорта. Особенно активно шел экспорт в страны Скандинавии. Теперь же растут продажи в Южную Корею (555 тысяч тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году).

Самая тяжелая ситуация сложилась на северо-западе, откуда экономически невыгодно везти топливо в Азию. Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов пояснил, что внутреннему рынку такое количество пеллет не нужно. В свою очередь консультант WhatWood Игорь Новоселов добавил, что, не находя рынки сбыта для своей продукции, предприятия региона вынуждены сокращать загрузку или останавливать производство.

В Минпромторге заявили, что прорабатывается вопрос перевода котельных с мазута на пеллеты, которые считаются более экологически чистым топливом. Тем не менее в настоящее время спрос на пеллеты в России не превышает 600 тысяч тонн (данные «Рослесинфорга»), а производство в 2021 году дошло до 2,6 миллиона тонн.

Фролов указал, что российские компании реагировали на «зеленую повестку» в Европе, которая дотировалась государствами ЕС, и активно инвестировали в развитие производства. Российским котельным, если они хотят использовать новое топливо, также придется просить поддержки государства, без нее пеллеты останутся невостребованными.