В России захотели переправить лесную продукцию в Азию

Представитель «Деловой России» Тарасюк: для сохранения выпуска пеллет надо везти их в Азию

Для сохранения в России производства топливных гранул из дерева, так называемых пеллет, необходимо изменить рынок сбыта, перенаправить товар из Европы в Азию, в первую очередь в Южную Корею и Японию. Об этом в комментарии «Известиям» заявил руководитель подкомитета по лесной промышленности организации «Деловая Россия», директор «Ангара Лес» Сергей Тарасюк.

По его словам, предприятия, выпускающие пеллеты в России, были ориентированы на страны Евросоюза. Лесопромышленники рассматривали товар как способ утилизации отходов лесопиления и перехода к модели безотходной переработки древесины.

Быстрой переориентации на другие рынки мешают в первую очередь логистические трудности. В страны Азии топливные гранулы необходимо отправлять сухогрузными партиями объемом от 10 тысяч до 30 тысяч тонн, но накопление таких партий требует инфраструктуры в портах на Дальнем Востоке, заметил представитель организации.

Помимо этого, перевозка туда окажется на 20-50 процентов дороже, чем в Евросоюз, а размер выручки предприятий уже упал на 30 процентов. Тарасюк предположил, что выходом могло бы стать субсидирование затрат на транспортировку и создание специальных складов в дальневосточных портах. Хорошим вариантом стало бы использование пеллет и других отходов лесозаготовки в России. Однако для этого придется переоборудовать частные домовладения и муниципальные котельные котлами, пригодным для использования такого топлива, что требует существенных затрат.

Ранее крупнейший в мире производитель фанеры, российская компания «Свеза» сообщила о снижении загрузки мощностей на 60-80 процентов из-за санкций, которые закрыли ей дорогу на европейских рынок.

Поставку продукции предприятий на Дальней Восток могут осложнить логистические сложности. Из-за промедления в модернизации Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали) перевозчики не могут выполнить все заявки. Полномочный президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев оценил потери в 1,5 триллиона рублей в год.