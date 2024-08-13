Звезда порно рассказала о детстве в религиозной семье

Порнозвезда Фрея Паркер рассказала о детстве в религиозной семье. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube.

Паркер отметила, что выросла в семье, которая состояла в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России). По словам порноактрисы, участники организации не отмечают праздники и дни рождения. «Все мои бабушки и дедушки — "Свидетели Иеговы", поэтому я никогда не праздновала Рождество с бабушкой и дедушкой», — добавила она.

По словам Паркер, ее мать исключили из церкви после развода с ее отцом. «Моя мать постоянно портила праздники, потому что не знала, как их проводить», — рассказала она.

Ранее популярная американская порноактриса Вайолет Майерс высказалась о религиозном воспитании. По ее словам, в детстве и юности она часто ходила в церковь. Сейчас, как отметила порноактриса, она не считает себя религиозным человеком и не посещает церковь, однако духовный мир по-прежнему ее интересует.