Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:20, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Звезда порно рассказала о детстве в религиозной семье

Кадр: Holly Randall Unfiltered / Youtube

Порнозвезда Фрея Паркер рассказала о детстве в религиозной семье. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube.

Паркер отметила, что выросла в семье, которая состояла в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России). По словам порноактрисы, участники организации не отмечают праздники и дни рождения. «Все мои бабушки и дедушки — "Свидетели Иеговы", поэтому я никогда не праздновала Рождество с бабушкой и дедушкой», — добавила она.

По словам Паркер, ее мать исключили из церкви после развода с ее отцом. «Моя мать постоянно портила праздники, потому что не знала, как их проводить», — рассказала она.

Ранее популярная американская порноактриса Вайолет Майерс высказалась о религиозном воспитании. По ее словам, в детстве и юности она часто ходила в церковь. Сейчас, как отметила порноактриса, она не считает себя религиозным человеком и не посещает церковь, однако духовный мир по-прежнему ее интересует.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      Назван самый эффективный напиток для профилактики цистита

      Пророчество священника о России начало сбываться в 2024 году

      Пассажирка упавшего самолета отправила семье тревожное сообщение перед трагедией

      Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества

      Звезда порно рассказала о детстве в религиозной семье

      В Европе увидели огромные риски при внезапной остановке украинского транзита газа

      Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

      В Госдуме прокомментировали слова соратника Кадырова о сдавшихся в плен чеченцах

      Госдеп отверг причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше