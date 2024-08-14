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11:14, 14 августа 2024Из жизни

104-летняя женщина объяснила свое долголетие вином и джином

104-летняя Дорин Мэннинг объяснила свое долголетие вином и джином

Фото: Lan Gao / Unsplash

Жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Об этом сообщает издание Northwich & Winsford Guardian.

В молодости Дорин Мэннинг работала златошвейкой. У нее четыре внука и три правнука. Сейчас женщина живет в доме престарелых, но по-прежнему любит вышивать. Ее другое хобби — составление букетов.

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Сотрудница дома престарелых Шерон Трейнор рассказала, что Мэннинг объясняет свое долголетие вином и джином. «Мы спросили Дорин, в чем секрет долгой жизни, — говорит Трейнор. — Она ответила: стакан воды утром, стакан вина, когда готовишь обед, и джин!»

Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.

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      Олег Парамонов
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