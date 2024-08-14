104-летняя женщина объяснила свое долголетие вином и джином

Жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Об этом сообщает издание Northwich & Winsford Guardian.
В молодости Дорин Мэннинг работала златошвейкой. У нее четыре внука и три правнука. Сейчас женщина живет в доме престарелых, но по-прежнему любит вышивать. Ее другое хобби — составление букетов.
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