104-летняя женщина объяснила свое долголетие вином и джином

104-летняя Дорин Мэннинг объяснила свое долголетие вином и джином

Жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Об этом сообщает издание Northwich & Winsford Guardian.

В молодости Дорин Мэннинг работала златошвейкой. У нее четыре внука и три правнука. Сейчас женщина живет в доме престарелых, но по-прежнему любит вышивать. Ее другое хобби — составление букетов.

Сотрудница дома престарелых Шерон Трейнор рассказала, что Мэннинг объясняет свое долголетие вином и джином. «Мы спросили Дорин, в чем секрет долгой жизни, — говорит Трейнор. — Она ответила: стакан воды утром, стакан вина, когда готовишь обед, и джин!»

Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.