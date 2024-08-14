Анна Седокова снялась в бикини после примирения с мужем

41-летняя певица Анна Седокова снялась в бикини после примирения с мужем

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе после примирения с мужем. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах, лежа в шезлонге на животе. При этом она примерила нюдовое бикини и завязала волосы в небрежный пучок, оставив несколько вьющихся прядей у лица. Также знаменитость нарастила длинные ногти, покрыв их бледно-розовым лаком.

Известно, что певица отправилась в Лос-Анджелес, США, чтобы развестись с находящимся там супругом — 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Однако впоследствии звезда заявила, что передумала расторгать брак.

Ранее в августе российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала откровенное совместное видео с мужем.