Белоусов встретился с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР

Андрей Белоусов встретился с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР

Министр обороны России Андрей Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума «Армия-2024». об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В заявлении ведомства уточняется, что Белоусов встретился с иностранными коллегами из Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали, ЦАР и рассмотрел с ними вопросы состояния и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Они также обменялись мнениями по актуальным проблемам международной обстановки и региональной безопасности.

По итогам переговоров Россия и Лаос заключили обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что иинистр обороны России посетил форум «Армия-2024». Ему представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения спецоперации на Украине.