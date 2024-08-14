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01:48, 14 августа 2024Россия

Белоусов встретился с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР

Андрей Белоусов встретился с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума «Армия-2024». об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В заявлении ведомства уточняется, что Белоусов встретился с иностранными коллегами из Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали, ЦАР и рассмотрел с ними вопросы состояния и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Они также обменялись мнениями по актуальным проблемам международной обстановки и региональной безопасности.

По итогам переговоров Россия и Лаос заключили обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что иинистр обороны России посетил форум «Армия-2024». Ему представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения спецоперации на Украине.

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      Марина Совина
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