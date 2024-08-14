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00:32, 14 августа 2024Наука и техника

Министр обороны России посетил форум «Армия-2024»

МО РФ: министр обороны Белоусов посетил форум «Армия-2024»

Кадр: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов вечером 13 августа посетил экспозицию Международного военно-технического форума «Армия-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Главе российского военного ведомства представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Белоусов ознакомился с перспективными разработками предприятий ОПК, роботехническими комплексами и платформами, беспилотниками, предназначенными для разведки, ударных и специальных задач, средствами противовоздушной обороны разной дальности.

На площадке «Народного ОПК», которая впервые экспонировались на форуме, министру продемонстрировали образцы, созданные гражданскими малыми предприятиями и инициативными гражданами. Эта продукция поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта. Среди разработок — FPV-дроны, «окопный РЭБ», передвижные платформы для управления стрелковым оружием и противотанковыми комплексами. Белоусов также посетил экспозиции военных ведомств Белоруссии, Китая, Ирана и других иностранных государств.

Ранее в Минобороны рассказали, что в форуме «Армия-2024» примут участие официальные военные делегации 83 стран. В ведомстве добавили, что Белоруссия, Иран, Индия и Китай сформировали национальные экспозиции и индивидуальные стенды оборонных предприятий в рамках форума. Всего в работе «Армии» участвуют представители более 120 иностранных компаний.

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      Марина Совина
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