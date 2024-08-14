Дачников призвали срочно сделать четыре важных действия до конца лета

Эксперт Васецкий: чтобы подготовить сад к осени, укройте стволы деревьев

В конце лета важно провести ряд мероприятий в саду, чтобы подготовить участок к осени — тогда растения успешно переживут зиму и расцветут весной. Срочно сделать четыре важных действия до конца сезона дачников призвал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий, комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь специалист призвал поддерживать влажность почвы под насаждениями и регулярно поливать растения вплоть до заморозков — таким образом культуры смогут легко пройти опасные бесснежные периоды оттаивания и замерзания почвы.

Вторая задача, которую необходимо выполнить перед наступлением холодов — укрыть стволы деревьев. «Если стволы плодовых, лиственных декоративных деревьев до первых скелетных ветвей до сих пор ничем не защищены, то рекомендую обмотать ствол мешковиной не откладывая. Данное мероприятие защитит от низких температур в студеные зимы, солнечных ожогов коры ранней весной. А чтобы уберечь растение от грызунов — обнесите ствол металлической сеткой», — порекомендовал Васецкий.

Помимо этого, не стоит забывать удобрять растения. Перед холодами, по словам специалиста, полезно подкормить все без исключения культуры осенними удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора и низким процентом азота. Он также предложил обратить внимание на калимагнезию, которая не содержит хлор и за счет этого окажет благотворный эффект и при внесении под перекопку почвы, и для удобрения плодовых, ягодных и декоративных культур.

Напоследок ландшафтный архитектор посоветовал дачникам провести обрезку роз, клематисов, винограда и древесно-кустарниковых растений, а также скосить газон до высоты примерно в пять сантиметров, чтобы под снег травяной покров ушел коротким. Позднее после полного опадения листьев понадобится провести профилактическую обработку сада 3-процентным раствором медного купороса, мочевины либо селитры.

Ранее в августе стало известно, что у россиян начнут отбирать дачи за сорняки и мусор на участке.