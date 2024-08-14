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20:03, 14 августа 2024Наука и техника

Китай принял меры по устранению последствий разрушения ракеты

МИД КНР: приняты меры по устранению последствий разрушения ракеты Long March 6A

Фото: China News Service / Wikimedia

Китайской стороной приняты необходимые меры по устранению последствий разрушения ракеты Long March 6A. Об этом РИА Новости заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) КНР.

«Китай принял необходимые меры, внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что Китай придает большое значение сокращению космического мусора.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти КНР подтвердили разрушение Long March 6A.

О том, что при запуске данного носителя неоднократно возникали облака космического мусора, в августе напомнило издание SpaceNews.

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      Иван Потапов
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