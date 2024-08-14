Китай принял меры по устранению последствий разрушения ракеты

МИД КНР: приняты меры по устранению последствий разрушения ракеты Long March 6A

Китайской стороной приняты необходимые меры по устранению последствий разрушения ракеты Long March 6A. Об этом РИА Новости заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) КНР.

«Китай принял необходимые меры, внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что Китай придает большое значение сокращению космического мусора.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти КНР подтвердили разрушение Long March 6A.

О том, что при запуске данного носителя неоднократно возникали облака космического мусора, в августе напомнило издание SpaceNews.