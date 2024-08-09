Запуск Китаем аналога американского Starlink привел к образованию космического мусора

SpaceNews: запуск ракеты Китаем привел к образованию космического мусора

Запуск китайских спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), которая должна стать аналогом американской системы Starlink, привел к образованию в околоземном пространстве более 50 фрагментов космического мусора. Об этом со ссылкой на данные американской компании Slingshot Aerospace, занимающейся созданием программного обеспечения, рассказывает SpaceNews.

«В результате китайского запуска первой партии спутников связи образовалось более 50 фрагментов мусора, которые могут представлять угрозу космическим аппаратам на низкой околоземной орбите», — пишет издание.

По данным Slingshot Aerospace, новые объекты — фрагменты космического мусора — перемещаются по тем же траекториям на высоте около 800 километров над поверхностью Земли, что и отработавшие ступени ракеты Long March 6A, на которой 6 августа были запущены первые 18 спутников системы Qianfan китайской компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST).

По данным Космических сил США, верхняя ступень Long March 6A разрушилась 7 августа в 18:48 по московскому времени. Издание отмечает, что на высоте 800 километров космический мусор может существовать, в зависимости от своих размеров и плотности, десятилетиями.

В июле издание со ссылкой на швейцарскую компанию S2a Systems, занимающуюся разработкой индивидуальных систем оптического космического наблюдения, сообщило, что после запуска Long March 6A, произошедшего в том же месяце, было зафиксировано разрушение верхней ступени носителя. Также в S2a Systems обнаружили около 60 объектов вокруг верхней ступени Long March 6A, запущенной в конце марта. По данным швейцарской компании, образование космического мусора не происходит при запусках других китайских ракет.