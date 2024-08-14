Названа главная проблема ВСУ в Курской области

Военный эксперт Глазунов: ВСУ не смогут пополнять свои резервы в Курской области

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут пополнять свои резервы в рамках наступления на Курскую область. Главную проблему украинской армии в регионе специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас все те части, которые вошли в Курскую область, несут огромные потери. Поскольку нет резервов, чтобы пополнять эти части новой живой силой, поэтому рано или поздно им все равно придется уйти. Зеленский бросил в Курск свой последний резерв, самый подготовленный и боеспособный. Однако подкреплять этот успех нечем», — объяснил Глазунов.

Эти подразделения несут огромные потери, но восполнять их нечем. Нет сил, чтобы развивать это наступление. Удивительно, как [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский мог пойти на такую авантюру. (...) Рано или поздно все равно придется отступать Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

По мнению специалиста, наступление ВСУ в регионе« захлебнулось». «Был расчет на молниеносный захват, планировалось захватить Курскую АЭС и потребовать переговоры на условиях Украины. Вот это хотели провернуть, но не получилось», — добавил он.

Бои в Курской области идут с 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. По его данным, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

13 августа Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 420 человек. Сообщалось, что также было уничтожено 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие.