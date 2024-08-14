Потери ВСУ на курском направлении оценили

Военный эксперт Дандыкин оценил потери ВСУ под Курском как очень большие

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском в рамках наступления как очень большие. В разговоре с «Лентой.ру» специалист вместе с тем подчеркнул, что у украинской армии могут быть другие резервы и призвал объективно оценивать военный потенциал Киева.

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении. Как сообщили в ведомстве, за сутки украинская армия лишилась до 270 военнослужащих. Помимо этого, как сообщили в ведомстве, были уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, а также бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра. В плен взяты 18 украинских бойцов.

«Ситуация непростая, но это очень большие потери. Там задействованы несколько бригад, они, может быть неполноценные. Это порядка двух с лишним тысяч, это большие потери танков, бронетехники, чего у них не хватает. Думаю, что в ближайшую неделю станет ясно, что это все-таки была авантюра», — оценил Дандыкин потери ВСУ.

У нас еще много работы впереди, в Донбассе, на других направлениях. ВСУ могут попробовать организовать теракты и на других направлениях, но на все их не хватит. (...) При этом не стоит недооценивать противника, равно как и переоценивать Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.