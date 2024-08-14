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17:19, 14 августа 2024Бывший СССР

Потери ВСУ на курском направлении оценили

Военный эксперт Дандыкин оценил потери ВСУ под Курском как очень большие

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском в рамках наступления как очень большие. В разговоре с «Лентой.ру» специалист вместе с тем подчеркнул, что у украинской армии могут быть другие резервы и призвал объективно оценивать военный потенциал Киева.

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении. Как сообщили в ведомстве, за сутки украинская армия лишилась до 270 военнослужащих. Помимо этого, как сообщили в ведомстве, были уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, а также бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра. В плен взяты 18 украинских бойцов.

«Ситуация непростая, но это очень большие потери. Там задействованы несколько бригад, они, может быть неполноценные. Это порядка двух с лишним тысяч, это большие потери танков, бронетехники, чего у них не хватает. Думаю, что в ближайшую неделю станет ясно, что это все-таки была авантюра», — оценил Дандыкин потери ВСУ.

У нас еще много работы впереди, в Донбассе, на других направлениях. ВСУ могут попробовать организовать теракты и на других направлениях, но на все их не хватит. (...) При этом не стоит недооценивать противника, равно как и переоценивать

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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