МЧС прокомментировало информацию о пропаже Ил-76 над Запорожьем

МЧС России назвало фейком информацию о пропаже Ил-76 над Запорожской областью

Информация о пропаже транспортного самолета Ил-76 над Запорожской областью является фейком. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС России.

Ранее ряд украинских информационных ресурсов опубликовал данные о пропаже самолета МЧС России над Запорожьем.

«Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что самолет Bristell RG с военным летчиком генерал-майором Сергеем Федоровым и его супругой Аленой разбился в Приморском крае на Лысой горе Серебряного перевала. Известно, что перед вылетом сотрудники МЧС предупредили семейство о плохих метеоусловиях, однако это их не остановило