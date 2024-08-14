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20:31, 14 августа 2024Россия

МЧС прокомментировало информацию о пропаже Ил-76 над Запорожьем

МЧС России назвало фейком информацию о пропаже Ил-76 над Запорожской областью

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Информация о пропаже транспортного самолета Ил-76 над Запорожской областью является фейком. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС России.

Ранее ряд украинских информационных ресурсов опубликовал данные о пропаже самолета МЧС России над Запорожьем.

«Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что самолет Bristell RG с военным летчиком генерал-майором Сергеем Федоровым и его супругой Аленой разбился в Приморском крае на Лысой горе Серебряного перевала. Известно, что перед вылетом сотрудники МЧС предупредили семейство о плохих метеоусловиях, однако это их не остановило

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      Никита Абрамов
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