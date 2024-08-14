На российском рынке планшетов появился новый лидер

«Известия»: Apple не смогла сохранить лидерство на российском рынке планшетов

Apple не смогла сохранить за собой первое место на российском рынке планшетов, уступив его Honor. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на производителей электроники.

За первые шесть месяцев 2024 года доля планшетов Apple на российском рынке составила восемь процентов. Это соответствует второму месту, на котором также расположился китайский бренд Readme. В лидеры вырвались планшеты от Honor, занявшие десять процентов рынка. Год назад доля планшетов от Apple оценивалась в 13 процентов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил падение спроса на планшеты Apple их стоимостью, которая выросла из-за параллельного импорта. Кроме того, потребителя отпугивают ограничения на скачивание отечественных приложений в App Store и на платежи через Apple Pay.

Отмечается, что всего с января по июнь 2024 года в России купили 1,37 миллиона планшетов. Год назад этот показатель достигал 1,06 миллиона.

Между тем глобальные поставки планшетов выросли, дойдя до значений, которые имели место до пандемии. Во втором квартале 2024 года был зафиксирован 22-процентный рост.