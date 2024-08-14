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15:23, 14 августа 2024Ценности

Россиянкам назвали необходимую модную одежду на осень

Стилист Котельникова: на осень следует купить серый брючный костюм и джинсы клеш

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Стилистка Ася Котельникова назвала россиянкам необходимую модную одежду на осень 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.ru.

В первую очередь эксперт посоветовала приобрести монохромный костюм, например, серого или оливкового оттенка. При этом стилист отметила, что особенно актуальны в данном случае будут расширяющиеся книзу брюки со стрелками и оверсайз-пиджаки.

В то же время следует купить джинсы нескольких фасонов, в том числе клеш, прямые и mom, указала специалистка. Также можно приобрести платья из шифона, атласа или льна и юбки плиссе до середины икры.

Кроме того, в гардероб предпочтительно включить двубортное пальто. «В 2024 году песочные оттенки получили второе дыхание, причем я настоятельно рекомендую делать акцент на насыщенном цвете, без ухода в слишком светлый», — заявила собеседница издания.

Ранее в августе стилистка Анна Кудрявцева также назвала россиянкам тренды в одежде на осень 2024 года.

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      Алина Гостева
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