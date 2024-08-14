Российский замгубернатора обвинил предпринимательницу из приграничья в финансировании ВСУ

Белгородский замгубернатора обвинил предпринимательницу в финансировании ВСУ

Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский обвинил предпринимательницу из приграничья Оксану Косицину в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий комментарий он оставил под одним из постов главы российского региона Вячеслава Гладкова, обратил внимание «Подъем».

Генеральный директор «Аллнекс Белгород» Оксана Косицина в комментариях на странице губернатора Гладкова обратилась к главе Шебекино с просьбой отправить местных жительниц на удаленку.

«Они добираются на работу на общественном транспорте, который не оборудован средствами радиоэлектронной борьбы, или мелкими перебежками. Они не в брониках и не в касках, они беззащитны», — обратилась к главе города Косицина, акцентировав внимание на том, что женщина — это «хранительница очага и семейных ценностей», а потому ее нужно защищать в первую очередь.

Предпринимательнице ответил Гладский, отметив, что удаленку на коммерческом предприятии может ввести непосредственно руководство, для этого не нужно обращаться к правительству.

«В случае если имеющиеся у вас полномочия не позволяют принять соответствующее решение, вам необходимо обратиться к западноевропейским владельцам вашего предприятия, в пользу которых вы перечисляете дивиденды от деятельности вашего предприятия и которые уплачивают налоги от этих дивидендов в бюджеты своих государств, за счет которых, в том числе, финансируются Вооруженные силы Украины», — написал Гладский.

В комментарии «Подъему» Косицина назвала такой ответ оскорбительным. «Можно было бы в Генеральную прокуратуру написать, но Бог ему судья. Честно говоря, и так проблем в Шебекино очень много, чтобы еще и связываться с этим», — заявила она.

По данным Rusprofile, «Аллнекс Белджиум» является бельгийской компанией, учредившей два предприятия на территории России, в частности в Шебекино. Предприятие в Шебекино занимается производством пластмасс и синтетических форм в первичных формах.

«Мы юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Все налоги сюда платим, никаких дивидендов никуда не платится», — заключила Косицина.

Шебекино постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. В ночь на 14 августа несколько дронов ударили по жилому многоквартирному дому в городе. В этот же день в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.