На Солнце произошла мощная вспышка, нетипичная для текущего солнечного цикла

На Солнце зафиксировали мощную вспышку. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Вспышка произошла примерно в 9:40 утра по московскому времени, ей был присвоен балл X1.1. Специалисты отметили, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно нетипично для текущего солнечного цикла.

Центр взрыва обнаружили в области с номером 3784, которая находится точно на линии Солнце — Земля. Астрономы уточнили, что при таких условиях воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью. При этом факт выброса массы пока не подтвердили.

Ученые подчеркнули, что геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент умеренно стабильна. «Магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра», — говорится в сообщении.

Ранее физик Анатолий Петрукович заявил, что влияние магнитных бурь на людей изучено не до конца. По словам эксперта, куда больше на состояние человека влияют смена погодных условий и атмосферного давления, аномальная жара и другие природные явления.