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21:54, 14 августа 2024Мир

В Германии рассказали о судьбе переданного Украине оружия

Бизнесмен Дотком: Россия завладеет переданным Украине оружием

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Россия завладеет всем оружием, переданным Украине, считает немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. Он рассказал о судьбе отправленного Киеву оружия на своей странице в социальной сети X.

«В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину», — написал бизнесмен.

Ранее Дотком заявил, что Россия побеждает не только в конфликте на Украине, но и в противостоянии всему Североатлантическому альянсу. Кроме того, по словам бизнесмена, «человечество стоит перед пропастью», так как возможность третьей мировой войны «начинает становиться реальностью».

До этого предприниматель высказался о нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав атаку актом терроризма. По его мнению, Киев решился на такой шаг из-за отсутствия шанса на победу в конфликте.

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      Маргарита Пименова
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