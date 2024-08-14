В Москве россиянин изнасиловал девушку после ограбления

В Москве мужчина с ножом ограбил и изнасиловал девушку

В Северо-Восточном округе Москвы за разбойное нападение и изнасилование задержали 24-летнего россиянина. Об этом в среду, 14 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 12 августа в апартаментах на улице Шереметьевская злоумышленник напал на малознакомую девушку и под угрозой ножа потребовал перевести ему деньги с мобильного банка. Когда потерпевшая исполнила его волю, злоумышленник изнасиловал ее и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, после чего сбежал.

Вскоре мужчину задержали полицейские, в отношении него завели уголовное дело сразу по двум статьям. Следствие намерено ходатайствовать перед останкинским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



29 мая сообщалось, что под Брянском задержали россиянина, который попытался изнасиловать женщину и ограбил подростка.