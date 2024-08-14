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13:51, 14 августа 2024Россия

В России банк незаконно списал выплаты участнику СВО

В Оренбурге банк обязали вернуть 100 тысяч рублей участнику СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Оренбурге банк обязали вернуть 100 тысяч рублей участнику специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, с февраля по август 2023 года военнослужащий находился на фронте, ему начисляли полагающееся ему довольствие. Вместе с тем у мужчины образовался долг по кредиту, и банк произвел списание в размере 100 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что списание произвели неправомерно, ведь по закону выплаты за участие в СВО нельзя списывать по исполнительным производствам. И банку пришлось вернуть деньги участнику СВО.

Ранее в Екатеринбурге банк захотел выселить из единственного жилья семью участника СВО. Потеряв мужа, россиянка два месяца не оплачивала счета за квартиру, за что ее добавили в список злостных неплательщиков и выставили имущество на торги. Вдова обратилась в суд.

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      Елена Торубарова
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