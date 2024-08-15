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14:48, 15 августа 2024Россия

34-летний житель Курской области избежал расстрела ВСУ благодаря бабушке

РИА Новости: житель курской Мартыновки избежал расстрела ВСУ благодаря бабушке

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Житель села Мартыновка Курской области избежал расстрела со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря своей бабушке. Об истории спасения 34-летний мужчина рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что когда в Курскую область вошли украинские военные, он отправился в дом к пожилой родственнице, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке.

В тот момент, когда Мартыновку начали обстреливать, пенсионерка выбежала из дома в огород. Через некоторое время в дом проникли украинские военные, они связали ее внука и стали угрожать расправой.

Позже солдаты оставили курянина, а сами пошли по соседним домам. Спустя час в дом вернулась бабушка, она развязала внука. Таким образом она уберегла мужчину от плена.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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