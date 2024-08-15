41-летняя российская актриса похвасталась фигурой в бикини

41-летняя актриса Наталья Рудова похвасталась фигурой в розовом бикини на яхте

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха в Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» запечатлела себя на яхте в бикини пастельно-розового оттенка с мини-трусами с заниженной талией. При этом она продемонстрировала плоский живот с пирсингом в пупке.

Кадр: @rudovanata

Знаменитость также надела черную бейсболку, цепочку с кулоном в виде сердца и золотистый браслет.

Ранее в августе Наталья Рудова и телеведущая и блогерша Алена Водонаева в крошечных бикини спрыгнули с яхты.