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11:19, 15 августа 2024Ценности

52-летняя российская актриса снялась в бикини

52-летняя актриса Алена Бабенко похвасталась фигурой в бикини на отдыхе

Фото: @alena_babenko_official

Российская актриса и телеведущая Алена Бабенко похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда фильма «Водитель для Веры» снялась на пляже, стоя с веслом в руках на доске для сапсерфинга (разновидность серфинга, в котором человек, стоя на специальной доске, гребет веслом, а не руками, — прим. «Ленты.ру»). При этом знаменитость надела белое бикини с черным принтом, которое состояло из топа с лямкой на шее и трусов с заниженной талией.

Подписчики оценили снимок в комментариях. «Потрясающе выглядите! Девочка лет 25», «Красотка! И, что особенно ценно, натуральная», «Как всегда, в идеальной форме», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе 41-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой в бикини во время отдыха в Турции.

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      Карина Черных
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