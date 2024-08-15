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19:19, 15 августа 2024Ценности

78-летний Сильвестр Сталлоне показал архивное фото в плавках

78-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне показал архивное фото в плавках

Фото: @officialslystallone

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне показал архивное фото в честь дня рождения супруги, актрисы Дженнифер Флавин. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 78-летний артист и его жена запечатлены, позирующими на палубе яхты. Так, Флавин показала фигуру в черном слитном купальнике, оформленном бахромой. Сталлоне, в свою очередь, предстал перед камерой в плавках, продемонстрировав мускулы и подтянутое тело.

«С днем ​​рождения мою жену Дженнифер! Я и дети считаем, что ты просто потрясающая. Мы любим тебя вечно!» — подписал звезда «Рокки» пост.

В феврале Сталлоне раскрыл свою неожиданную связь с фильмом «Барби». Тогда он рассказал, что ему предлагали сыграть одну из ролей в популярной картине, но артисту пришлось отказаться из-за занятости. Однако, по словам знаменитости, создатели кинокартины все же вдохновились его образом.

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      Мария Винар
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