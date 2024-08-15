Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

Командир «Ахмата» Аладуинов обвинил канал «Операция Z» в работе на ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обвинил часть военных корреспондентов в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). На это обратило издание Baza в своем Telegram-канале.

Алаудинов записал видео с обращением к Telegram-каналу «Операция Z». По его словам, есть военкоры, которые делают свою работу хорошо, а есть те, кто «помогает укропам». Генерал пояснил, что накануне в «Операция Z» появились кадры, как по городу Судже Курской области ездят «натовские журналисты и делают съемки», а также вопрос «Интересно, что скажет Алаудинов?».

«Я скажу — у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, делаю, я воюю. И делаю все, чтобы такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах», — заявил Алаудинов.

Он рассказал, что накануне помог вывезти из Суджи 73 человека и «не знал, конечно, что должен докладывать это каким-то петухам». «Да, в Судже есть противник. Я об этом говорил. В Судже есть и наши бойцы, наши подразделения. Российские, я имею в виду», — добавил он.

Также Алаудинов призвал не подписываться на сомнительные каналы.

Ранее 15 августа Апти Алаудинов заявил, что в Судже до сих пор остаются формирования российских войск, а «враг не контролирует Суджу на все 100 процентов».

13 августа командир спецназа «Ахмат» заявил, что передвижение ВСУ в Курской области остановлено. А 15 августа Алаудинов сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.