Дефицит счета текущих операций назвали в России «бумажным»

Июльский дефицит счета текущих операций объяснили учетом дивидендов нерезидентов

Возникший в июле впервые за четыре года месячный дефицит текущего счета платежного баланса, который составил 0,5 миллиарда долларов, эксперты называют «случайным выбросом», подтверждая озвученную Банком России версию о влиянии на его появление начисления дивидендов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Дефицит в июле во многом "бумажный" из-за учета дивидендов нерезидентов, которые зачисляются на счета типа "С"», — объяснил аналитик Дмитрий Полевой из «Астра УА». По его словам, на это указывает рост внешних обязательств на три миллиарда долларов, который в сочетании с увеличением иностранных активов на 4,7 миллиарда долларов обеспечил минимальный за год чистый отток капитала в 1,7 миллиарда.

В конце февраля 2022 года Центробанк запретил брокерам исполнять поручения на продажу российских активов, принадлежащих нерезидентам, а выплаты по таким активам иностранцы получают на счета типа «С». С них нельзя вывести деньги, но можно оплачивать комиссии за ведения счета, налогов и ряда других обязательных платежей. В то же время указом президента РФ арест активов и другие обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа «С» применять запрещено.

Одной из главных целей введения счетов типа «С» для иностранных юридических и физических лиц стало предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список допустимых операций по таким счетам ограничен определенным перечнем. Весной текущего года ЦБ ужесточил правила пользования ими, исключив возможность перевода денег между такими счетами, принадлежащими разным людям, а также запретив списания или зачисления ценных бумаг, если в результате операции меняется их владелец.