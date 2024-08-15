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20:08, 15 августа 2024Из жизни

Жители города оплатили роскошный отпуск поднимающему всем настроение дворнику

В Великобритании местные жители оплатили дворнику отпуск в Португалии

Фото: Madalina Z / Unsplash

В Великобритании жители города Бекенхэм собрали больше трех тысяч фунтов стерлингов (342,6 тысячи рублей) на отпуск дворнику, который много лет не был за границей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

63-летний дворник Пол Спирс стал любимцем горожан из-за того, что каждый день во время работы включал песни Элвиса Пресли и всегда всем улыбался и поднимал настроение. Благодарные местные жители решили порадовать его и оплатили ему роскошный отпуск в Португалии.

Однако его работодатель заявил, что дворник не сможет принять подарок, так как, согласно условиям его контракта, не имеет права получать денежные подарки. Руководство уборочной компании решило удвоить со своей стороны сумму и пожертвовать ее в благотворительный фонд по выбору Спирса. В качестве компенсации ему подарили новую кепку.

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Это решение крайне возмутило общественность. В итоге местная туристическая компания устроила конкурс, в котором могли участвовать лица от 62 до 64 лет с фамилией Спирс, работающие дворниками. Пол Спирс принял в нем участие и выиграл, и его начальство не имело ничего против того, чтобы он принял приз. Дворник горячо поблагодарил местных жителей и туркомпанию и сказал, что отправится в поездку с братом.

Ранее сообщалось, что фотограф из Уфы Роман Филиппов сфотографировал своего давнего знакомого — дворника Юру — в стиле гламурных мужских журналов и помог ему собрать 650 тысяч рублей на погашение долгов. Эту сумму ему пожертвовали всего за сутки.

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      Екатерина Лобанова
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