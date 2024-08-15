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11:12, 15 августа 2024Экономика

Евросоюз нарастил закупки одного российского ресурса

ФСЭГ: ЕС увеличил закупки российского трубопроводного газа на миллиарды кубов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) в июле 2024 года на семь процентов уменьшил потребление газа, однако трубопроводные поставки этого ресурса выросли на два процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

С начала 2024 года трубопроводный импорт российского газа в Европу увеличился на 3,1 миллиарда кубических метров. В целом с января по июль трубопроводные поставки в Евросоюз выросли на пять процентов — до 93 миллиардов кубов. При этом общее потребление газа в ЕС за семь месяцев снизилось на 4,5 процента.

Что касается поставок сжиженного природного газа (СПГ), то в июле они упали в годовом выражении на 26 процентов. В свою очередь, азиатские государства нарастили импорт этого ресурса на 14 процентов — до 23,4 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2024 года поставки российского газа в Чехию выросли в восемь раз. Закупки этого топлива увеличиваются с октября 2023 года.

Кроме того, на фоне боев в Курской области цена тысячи кубометров топлива по индексу голландского хаба TTF превысила 460 долларов. Это рекордный с декабря 2023 года уровень.

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