Цена газа в Европе взлетела на фоне боев в Курской области

ICE: стоимость газа в Европе превысила $460 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе взлетела на фоне боев в Курской области. Цена тысячи кубометров топлива по индексу голландского хаба TTF превысила 460 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы на поставку топлива выросли в цене до рекордных с декабря 2023 года уровней. На максимуме топливо дорожало до 476 долларов за тот же объем. Позднее стоимость опустилась до 474,34 доллара. Как отмечают аналитики, цены разгоняют опасения насчет транзита газа с ГИС «Суджа» на фоне массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Стоимость топлива начала расти в пятницу 9 августа. В ходе торгов тысяча кубометров газа обновила максимум с начала декабря 2023 года и превысила отметку в 460 долларов. Торги сентябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открылись на отметке порядка 455 долларов за тысячу кубометров. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии (452,8 доллара, максимум с 1 декабря 2023 года) составил 1,4 процента.

Массированное нападение при участии порядка тысячи солдат ВСУ началось 6 августа. Боевые действия затронули Суджанский и Кореневский районы. В первом располагается газоизмерительная станция «Суджа», через которую проходит единственный маршрут поставок трубопроводного газа из России в Европу через территорию Украины.

По словам официального представителя компании «Газпром» Сергея Куприянова, ситуация уже привела к резкому росту стоимости природного газа и СПГ. «А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — спросил он. Тренд на повышение цен на газ продолжится из-за плановых работ на объектах норвежской газовой отрасли — их продолжительность может затянуться, как и случилось в 2023 году, добавил он.